Генштаб: На фронте более полутора сотен боев, горячее всего на двух направлениях

На фронте с начала суток состоялось 156 боевых столкновений, самой горячей осталась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 4 декабря

Дословно: "За текущие сутки противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов, сбросив 29 КАБ, использовал для поражения 654 дроны-камикадзе. Осуществил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

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На Торецком направлении противник четыре раза проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка.

С начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наши подразделения отбили тридцать шесть атак, другие бои продолжаются.

На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отбили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили десять атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций - в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма.

На Курщине украинские защитники отбили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются.