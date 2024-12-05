Россияне ночью запускали ударные БпЛА: Над Украиной фиксировали несколько групп дронов-камикадзе
Вечером 4 декабря российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 20:14 сообщили об ударных беспилотниках на Сумщине.
В 21:30 стало известно о группах БПЛА на Сумщине, курс юго-западный, южный.
В 21:35 военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Полтавской области.
В 21:42 появилась информация о новых группах вражеских БПЛА на севере Харьковской области, курс южный, юго-западный.
По состоянию на 21:53 известно о:
БпЛА на Сумщине - курс на Черниговщину;
БпЛА на севере Полтавщины - курс юго-западный;
БпЛА на северо-востоке Харьковщины - курс южный и юго-западный.
В 22:00 воздушники уточнили, что БпЛА держат курс на Миргород.
Впоследствии Воздушные силы 4 раза сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
В 22:32 сообщили о БПЛА:
- на Сумщине - курс на Полтавщину;
- на севере Полтавщины - курс юго-западный;
- на севере Черкасской области - курс на Киевскую область;
- на севере Черниговской области - курс юго-западный.
В 23:42 сообщили о БпЛА в направлении Кременчуга.
В 23:56 Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА, который движется в направлении города Белая Церковь с юго-востока.
По состоянию на 06:06:
- БпЛА на севере и центре Полтавщины - курс юго-западный, на северо-востоке - курс южный;
- БпЛА на юге Черкасской области - курс на Кировоградщину;
- БпЛА на севере Черниговщины - курс юго-западный, на юге - курс южный;
- БпЛА на юге Киевщины - курс западный.
В 00:14 военные предупредили о вражеских БПЛА, которые движутся в направлении города Чернигов с северо-востока.
По состоянию на 00:37:
- БпЛА в центре Полтавщины - курс западный;
- БпЛА на востоке Черкасской области - курс северо-западный;
- БпЛА на севере Черниговщины - курс юго-западный, южный;
- БпЛА на востоке Киевщины - курс западный;
- БпЛА на севере Житомирщины - курс северо-западный.
В 00:40 военные предупредили о вражеском БПЛА, который движется в направлении города Харьков с северо-востока.
По состоянию на 01:21
- БпЛА на юге Харьковщины - курс юго-западный;
- БпЛА на востоке, центре Черкасской области - курс северо-западный;
- БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
- БпЛА на юге Киевщины - курс западный;
- БпЛА на севере Хмельницкой области - курс западный.
По состоянию на 02:12:
- БпЛА на Черкасщине - курс северо-западный;
- БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный; БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
- БпЛА на севере Киевщины - курс западный, юго-западный;
- БпЛА на Днепропетровщине - курс юго-западный.
В 02:13 военные сообщили о вражеском БПЛА, который движется в направлении города Кривой Рог с северо-востока.
В 02:31 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА, который движется в направлении Киева с северо-запада.
В 03:02 сообщили о вражеском БпЛА, который движется в направлении города Николаев с северо-востока.
По состоянию на 03:04:
- БпЛА на Черкасщине - курс северо-западный;
- БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
- БпЛА на севере Киевщины - курс западный, юго-западный;
- БпЛА на Житомирщине - курс западный;
- БпЛА на Николаевщине - курс юго-западный.
В 03:51 сообщили о вражеском БпЛА, который движется в направлении Житомира с северо-востока.
Обновлено: В 06:21 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БпЛА.