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Россияне ночью запускали ударные БпЛА: Над Украиной фиксировали несколько групп дронов-камикадзе

Татьяна Олейник, Иван ДьяконовЧетверг, 5 декабря 2024, 06:24
Россияне ночью запускали ударные БпЛА: Над Украиной фиксировали несколько групп дронов-камикадзе
Фото - Getty Images

Вечером 4 декабря российская армия запустила несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 20:14 сообщили об ударных беспилотниках на Сумщине.

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В 21:30 стало известно о группах БПЛА на Сумщине, курс юго-западный, южный.

В 21:35 военные предупредили об угрозе применения вражеских ударных БпЛА для Полтавской области.

В 21:42 появилась информация о новых группах вражеских БПЛА на севере Харьковской области, курс южный, юго-западный.

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По состоянию на 21:53 известно о:

БпЛА на Сумщине - курс на Черниговщину;
БпЛА на севере Полтавщины - курс юго-западный;
БпЛА на северо-востоке Харьковщины - курс южный и юго-западный.

В 22:00 воздушники уточнили, что БпЛА держат курс на Миргород.

Впоследствии Воздушные силы 4 раза сообщили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

В 22:32 сообщили о БПЛА:

  • на Сумщине - курс на Полтавщину;
  • на севере Полтавщины - курс юго-западный;
  • на севере Черкасской области - курс на Киевскую область;
  • на севере Черниговской области - курс юго-западный.

В 23:42 сообщили о БпЛА в направлении Кременчуга.

В 23:56 Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА, который движется в направлении города Белая Церковь с юго-востока.

По состоянию на 06:06:

  • БпЛА на севере и центре Полтавщины - курс юго-западный, на северо-востоке - курс южный;
  • БпЛА на юге Черкасской области - курс на Кировоградщину;
  • БпЛА на севере Черниговщины - курс юго-западный, на юге - курс южный;
  • БпЛА на юге Киевщины - курс западный.

В 00:14 военные предупредили о вражеских БПЛА, которые движутся в направлении города Чернигов с северо-востока.

По состоянию на 00:37:

  • БпЛА в центре Полтавщины - курс западный;
  • БпЛА на востоке Черкасской области - курс северо-западный;
  • БпЛА на севере Черниговщины - курс юго-западный, южный;
  • БпЛА на востоке Киевщины - курс западный;
  • БпЛА на севере Житомирщины - курс северо-западный.

В 00:40 военные предупредили о вражеском БПЛА, который движется в направлении города Харьков с северо-востока.

По состоянию на 01:21

  • БпЛА на юге Харьковщины - курс юго-западный;
  • БпЛА на востоке, центре Черкасской области - курс северо-западный;
  • БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
  • БпЛА на юге Киевщины - курс западный;
  • БпЛА на севере Хмельницкой области - курс западный.

По состоянию на 02:12:

  • БпЛА на Черкасщине - курс северо-западный;
  • БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный; БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
  • БпЛА на севере Киевщины - курс западный, юго-западный;
  • БпЛА на Днепропетровщине - курс юго-западный.

В 02:13 военные сообщили о вражеском БПЛА, который движется в направлении города Кривой Рог с северо-востока.

В 02:31 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА, который движется в направлении Киева с северо-запада.

В 03:02 сообщили о вражеском БпЛА, который движется в направлении города Николаев с северо-востока.

карта: alerts.in.ua
карта: alerts.in.ua

По состоянию на 03:04:

  • БпЛА на Черкасщине - курс северо-западный;
  • БпЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
  • БпЛА на севере Киевщины - курс западный, юго-западный;
  • БпЛА на Житомирщине - курс западный;
  • БпЛА на Николаевщине - курс юго-западный.

В 03:51 сообщили о вражеском БпЛА, который движется в направлении Житомира с северо-востока.

Обновлено: В 06:21 Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БпЛА.

воздушная тревогавойнаШахед
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