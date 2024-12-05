ИИ от OpenAI интегрируют в передовые американские системы борьбы с беспилотниками

Американская компания OpenAI, которая ранее избегала военного применения своих технологий, впервые заключила соглашение с оборонным подрядчиком. В рамках сотрудничества с компанией Anduril искусственный интеллект OpenAI интегрируют в системы противодействия беспилотникам, которые используют для защиты военных объектов США.

Источник: The Verge, пресс-релиз Anduril

Детали: Это соглашение стало значительным сдвигом в политике OpenAI, которая ранее запрещала использование своих разработок в военной сфере. Однако, как отмечает The Verge, в начале года компания изменила свои условия предоставления услуг, открыв путь для военного партнерства.

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Anduril известна своими системами противодействия беспилотникам, которые могут автоматически обнаруживать, отслеживать и сбивать дроны. Привлечение искусственного интеллекта OpenAI призвано повысить эффективность этих систем, которые уже используются Корпусом морской пехоты США в рамках контракта на 200 миллионов долларов.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что это сотрудничество будет способствовать национальной безопасности, защищая военных США.

"OpenAI создает ИИ, чтобы принести пользу как можно большему количеству людей, и поддерживает усилия США, направленные на то, чтобы эта технология поддерживала демократические ценности", – заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

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Помимо технологического сотрудничества, партнерство с Anduril может оказать OpenAI политическое влияние. Соучредитель Anduril Палмер Лаки имеет давние связи с ключевыми политическими фигурами США. Он был активным сторонником Дональда Трампа во время его президентской кампании и имеет контакты с Илоном Маском, который влияет на стратегические правительственные инициативы.

Справочно: OpenAI – ведущая компания в сфере разработки искусственного интеллекта, известная своим сервисом ChatGPT, который применяются в бизнесе, науке, образовании и других отраслях. Основанная в 2015 году, OpenAI позиционирует себя как некоммерческая организация, которая создает безопасный и этичный ИИ для блага человечества.