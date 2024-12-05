ISW: Путин заявляет о росте экономики, но цифры свидетельствуют о проблемах

Правитель России Владимир Путин заявил о стабильности и росте экономики, однако эксперты указывают на ряд серьезных проблем, таких как инфляция, падение сбережений и дефицит рабочей силы, ставящих путинские утверждения под сомнение.

Источник: ISW

Детали: На инвестиционном форуме российского государственного банка "ВТБ" 4 декабря Путин заявил, что экономика России вырастет на 4% до конца 2024 года, а с начала года ВВП уже вырос на 4,1%. При этом он призвал Центральный банк сдерживать инфляцию, косвенно признавая экономические проблемы, пишут аналитики.

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Дословно: "Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании банк может повысить ключевую процентную ставку, которая в октябре уже достигла 21%, до 25% в декабре 2024 года. Российское издание РБК сообщило, что наличные сбережения граждан упали до исторического минимума, а их доля в общих сбережениях составляет лишь 15%".

Детали: Путин также отметил, что уровень безработицы в России является рекордно низким – 2,3%. Однако эксперты связывают это с мобилизацией.

Дословно: "Путин не обратил внимание на то, что уровень безработицы среди молодежи, вероятно, является рекордно низким, поскольку многие молодые российские мужчины воюют в Украине и что Россия испытывает значительную нехватку рабочей силы".

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Ключевые выводы: