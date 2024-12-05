ISW: Путин заявляет о росте экономики, но цифры свидетельствуют о проблемах
Правитель России Владимир Путин заявил о стабильности и росте экономики, однако эксперты указывают на ряд серьезных проблем, таких как инфляция, падение сбережений и дефицит рабочей силы, ставящих путинские утверждения под сомнение.
Источник: ISW
Детали: На инвестиционном форуме российского государственного банка "ВТБ" 4 декабря Путин заявил, что экономика России вырастет на 4% до конца 2024 года, а с начала года ВВП уже вырос на 4,1%. При этом он призвал Центральный банк сдерживать инфляцию, косвенно признавая экономические проблемы, пишут аналитики.
Дословно: "Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании банк может повысить ключевую процентную ставку, которая в октябре уже достигла 21%, до 25% в декабре 2024 года. Российское издание РБК сообщило, что наличные сбережения граждан упали до исторического минимума, а их доля в общих сбережениях составляет лишь 15%".
Детали: Путин также отметил, что уровень безработицы в России является рекордно низким – 2,3%. Однако эксперты связывают это с мобилизацией.
Дословно: "Путин не обратил внимание на то, что уровень безработицы среди молодежи, вероятно, является рекордно низким, поскольку многие молодые российские мужчины воюют в Украине и что Россия испытывает значительную нехватку рабочей силы".
Ключевые выводы:
- Появляется все больше доказательств личной причастности властелина России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля к принудительной депортации и "перевоспитанию" украинских детей в России.
- Глава России Владимир Путин продолжает утверждать о стабильности и росте российской экономики, тогда как высокие процентные ставки и попытки бороться с инфляцией свидетельствуют о том, что Кремль обеспокоен экономической стабильностью в долгосрочной перспективе.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 4 декабря, что Армения фактически достигла "точки невозврата" в своих отношениях с возглавляемой Россией Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Украинские войска восстановили утраченные позиции в Торецке и вблизи Великой Новоселки. Российские войска продвинулись вперед в Часовом Яру, под Торецком, Покровском, Угледаром, Большой Новоселкой и в Курской области.
- Кремль продолжает использовать свою программу "Время героев" для назначения ветеранов войны против Украины на руководящие должности в российском правительстве и в крупных государственных компаниях.