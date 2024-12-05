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Глава МИД Литвы: Украина должна быть полностью вооружена для победы на поле боя

Четверг, 5 декабря 2024, 05:39
Глава МИД Литвы: Украина должна быть полностью вооружена для победы на поле боя
Габриелюс Ландсбергис. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны НАТО предоставить Украине все необходимое, подчеркнув, что именно военная поддержка является ключом к успеху на поле боя и за столом переговоров.

Источник: Ландсбергис перед началом второго дня заседания министров обороны стран НАТО, передает "Громадське Радіо"

Детали: По словам министра, Запад недостаточно поддерживает Украину, сравнивая расходы на помощь Украине с расходами на войны в Афганистане и Ираке.

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Прямая речь: "Есть иллюзия, что мы не можем как-то обеспечить Украину всем необходимым. И поэтому мы просто копаемся в грязи, пытаясь найти пару сотен миллионов евро или долларов на поддержку Украины. Но, если вы посмотрите на конфликты, которые были в недавнем прошлом - возьмем Афганистан и Ирак - мы потратили триллионы на эти войны. Поэтому, если сравнивать, сколько мы потратили на Украину, это мизер".

Детали: Министр отметил необходимость немедленной и всеобъемлющей военной помощи Украине.

Прямая речь: "Если мы хотим, чтобы в Украине был мир, другого пути нет. Нам придется предоставлять гарантии безопасности, и с нашей точки зрения нет лучшего, более дешевого способа предоставления гарантий безопасности, чем фактические гарантии безопасности НАТО по статье 5".

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Предыстория:

  • 3-4 декабря в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Украина-НАТО.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что видит целью для союзников обеспечить Украине тот уровень помощи, при котором она смогла бы начинать переговоры с Россией в сильной позиции, а Москва не видела бы шансов достичь своих целей. 
  • Перед встречей Рютте отметил, что в Альянсе не видят признаков того, что глава Кремля готовится к любому перемирию.

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