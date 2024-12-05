В Киеве и нескольких областях звучала тревога из-за ракетной угрозы
Четверг, 5 декабря 2024, 07:57
Власти объявляли воздушную тревогу в столице и 5 северных областях Украины из-за угрозы ракетных ударов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог
Дословно ВС: "Черниговская, Сумская, Киевская области – ракетная опасность".
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Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили, что существует ракетная угроза для областей, где объявлена тревога.
Сейчас сирены звучат также в Черкасской и Полтавской областях.
В 7:32 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Чернигова.
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Обновлено: В 7:52 тревогу по всем областям отменили.