Россияне били по Никопольщине – повредили агрофирму, дома, ЛЭП
Четверг, 5 декабря 2024, 07:51
Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины ракетами, БПЛА и артиллерией, в результате чего повреждены агропредприятие, частные жилые дома, машина, газопровод и ЛЭП.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью враг несколько раз целился по Никопольщине. Ударил ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Атаковал Никополь, Покровскую – городскую и сельскую, Марганецкую общины.
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Повреждены агрофирма, частные дома, хозяйственная постройка, авто. Зацепило газопровод и линию электропередач".
Детали: Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.