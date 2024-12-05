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Россияне били по Никопольщине – повредили агрофирму, дома, ЛЭП

Ирина БалачукЧетверг, 5 декабря 2024, 07:51
Россияне били по Никопольщине – повредили агрофирму, дома, ЛЭП
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины ракетами, БПЛА и артиллерией, в результате чего повреждены агропредприятие, частные жилые дома, машина, газопровод и ЛЭП.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью враг несколько раз целился по Никопольщине. Ударил ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Атаковал Никополь, Покровскую – городскую и сельскую, Марганецкую общины.

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Повреждены агрофирма, частные дома, хозяйственная постройка, авто. Зацепило газопровод и линию электропередач".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Глава ОВА добавил, что люди не пострадали.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Днепропетровская областьНикополь
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