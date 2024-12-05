На фронте враг атаковал почти 170 раз, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях

За прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - по 41 штурму врага.

Источник: Генштаб

Детали: Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением двух ракет, а также 41 авиаудар, в частности, сбросил 55 КАБ. Кроме этого, совершил более 4,8 тысяч обстрелов, из них 152 - из РСЗО и привлек для поражений около 2240 дронов-камикадзе.

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На Харьковском направлении состоялось 7 вражеских атак в районах населенных пунктов Волчанск, Высокая Яруга, Глубокое, к тому же противник активно задействовал бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Первомайского, Зеленого Гая и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного.

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На Торецком направлении враг совершил 4 атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Лисовка и Пушкино.

На Кураховском направлении силы обороны отбили 41 вражеский штурм. Основные наступательные усилия враг сосредоточил в районах Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 19 штурмов наших позиций неподалеку Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали 5 раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки враг 22 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 335 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 9 ударов по 3 районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника.