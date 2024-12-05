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Украина получит от Нидерландов дополнительные €22 млн на ПВО и киберустойчивость

Ирина Балачук, Ирина КутелеваЧетверг, 5 декабря 2024, 08:53
Украина получит от Нидерландов дополнительные €22 млн на ПВО и киберустойчивость
Фото pixabay.com

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 22 миллиона евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа в сети X

Прямая речь министра: "Нидерланды выделяют дополнительные 22 миллиона евро на проекты, направленные на противовоздушную оборону и киберустойчивость Украины через НАТО".

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Детали: На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе Велдкамп призвал продолжать поддержку Украины, учитывая усиление военной машины РФ, которая получает помощь от третьих стран.

Предыстория:

  • Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что запрос Украины о поставках значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в Альянсе.
  • Перед тем глава МИД Украины Андрей Сибига раскрыл детали нового запроса Украины на системы ПВО: они будут стоять на 19 объектах для защиты "ядерки" и других объектов энергетики.

О ходе встречи в Брюсселе читайте в статье "Гарантии НАТО для Украины. Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло"

Нидерландыпомощь УкраинеПВОкибербезопасность
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