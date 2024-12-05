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Силы обороны сбили 30 из 44 запущенных Россией дронов

Ирина БалачукЧетверг, 5 декабря 2024, 09:02
Силы обороны сбили 30 из 44 запущенных Россией дронов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 5 декабря (с 20:00 4 декабря) россияне атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 44 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, 30 вражеских дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БпЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях".

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Детали: Еще 12 дронов были локационно потеряны и 1 вышел из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

Отмечается, что "Искандерами" захватчики ударили по Днепропетровской области. Ракеты выпустили из Ростовской области РФ. Дроны оккупанты запускали из районов российских городов Орел и Курск.

Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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