В ОП сообщили, сколько советников есть у Ермака, но умолчали об их зарплате
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет 9 советников, 4 из которых штатные и 5 – внештатные.
Источник: ответ ОП на запрос "Украинской правды"
Дословно из ответа: "Сейчас в Офисе президента... работает 9 советников руководителя Офиса президента, из которых 4 штатных советника... и 5 внештатных советников".
Детали: Штатные советники Ермака это:
- Александр Бевз,
- Лилия Пашинна,
- Виктория Романова,
- Татьяна Гайдученко.
Среди внештатных советников Ермака Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко.
На вопрос о заработной плате советников в ОП отвечать отказались.
"Условия оплаты труда штатных советников определены постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1112 "Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины „О государственной службе"", – сообщили в Офисе президента.
Что касается внештатных советников, то в ОП отметили, что они заработную плату не получают.
"Украинская правда" также просила указать, за какие вопросы отвечает каждый советник и каким было количество советников руководителя ОП в 2023 году. На эти вопросы в Офисе президента не ответили, указав, что запрашиваемая информация у них отсутствует.
Предыстория:
- "Украинская правда" более месяца ждала ответ на запрос относительно общего количества советников руководителя ОП Андрея Ермака. Первый запрос в ОП мы направили 17 октября.