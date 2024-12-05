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В ОП сообщили, сколько советников есть у Ермака, но умолчали об их зарплате

Ирина БалачукЧетверг, 5 декабря 2024, 09:43
В ОП сообщили, сколько советников есть у Ермака, но умолчали об их зарплате
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото с сайта ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак имеет 9 советников, 4 из которых штатные и 5 – внештатные.

Источник: ответ ОП на запрос "Украинской правды"

Дословно из ответа: "Сейчас в Офисе президента... работает 9 советников руководителя Офиса президента, из которых 4 штатных советника... и 5 внештатных советников".

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Детали: Штатные советники Ермака это:

  • Александр Бевз,
  • Лилия Пашинна,
  • Виктория Романова,
  • Татьяна Гайдученко.

Среди внештатных советников Ермака Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко.

 

На вопрос о заработной плате советников в ОП отвечать отказались.

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"Условия оплаты труда штатных советников определены постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1112 "Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины „О государственной службе"", – сообщили в Офисе президента.

Что касается внештатных советников, то в ОП отметили, что они заработную плату не получают.

"Украинская правда" также просила указать, за какие вопросы отвечает каждый советник и каким было количество советников руководителя ОП в 2023 году. На эти вопросы в Офисе президента не ответили, указав, что запрашиваемая информация у них отсутствует.

Предыстория: 

  • "Украинская правда" более месяца ждала ответ на запрос относительно общего количества советников руководителя ОП Андрея Ермака. Первый запрос в ОП мы направили 17 октября. 

 

Андрей ЕрмакОфис президента
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