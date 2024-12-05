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Мелони встретилась с Орбаном – говорили об Украине

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 5 декабря 2024, 10:53
Мелони встретилась с Орбаном – говорили об Украине
Мелони с Орбаном. фото: Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече обсудили Ближний Восток, поддержку справедливого мира в Украине и восстановление страны после войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Как указано, на встрече речь шла о Ближнем Востоке, поддержке справедливого и устойчивого мира в Украине и преданности восстановлению охваченной войной страны.

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Мелони также поздравила Орбана с шестимесячным ротационным председательством в Совете ЕС, первым этапом переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и прогрессом, достигнутым с Болгарией и Румынией в расширении Шенгенской зоны.

Лидеры также подчеркнули важность решения проблемы нелегальной миграции, призвав к усилению сотрудничества для устранения первопричин и борьбы с торговлей людьми и контрабандой.

Орбан накануне также встречался с Папой Римским Франциском и тоже говорил о ситуации в Украине.

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Орбан, как известно, во время своего председательства в ЕС совершил несогласованные поездки в Россию и Китай, где говорил о "мире в Украине".

Несмотря на шквал критики и отсутствие реального результата его "мирных усилий", премьер Венгрии продолжал говорить о необходимости "прекращения огня", не объясняя, как этого можно достичь.

Недавно Орбан пожаловался, что угроза эскалации войны "еще никогда не была такой большой".

ИталияВенгрияУкраина
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