Британская разведка: В ноябре армия РФ понесла рекордные потери

По данным британской разведки, среднесуточные потери российской армии (убитыми и ранеными) в Украине в ноябре достигли рекордного уровня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британской разведки

Детали: Как указано в обзоре со ссылкой на данные украинского Генштаба, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

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Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери, добавили в ведомстве.

Кроме того, 28 ноября был достигнут новый максимум потерь за один день – 2030 человек. Это впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000.

Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда российские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери, отметила британская разведка. Также в этом месяце РФ понесла самые высокие потери, общее число которых составило 45 680 человек.

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По данным ведомства, высокий уровень потерь отражает высокий темп российских операций и наступлений.

Оккупационная армия пытается усилить давление на украинские рубежи, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких участках фронта, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку.

"В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, и дальше будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях", – резюмируется в обзоре.

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