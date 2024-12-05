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Британская разведка: В ноябре армия РФ понесла рекордные потери

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 5 декабря 2024, 11:31
Британская разведка: В ноябре армия РФ понесла рекордные потери
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным британской разведки, среднесуточные потери российской армии (убитыми и ранеными) в Украине в ноябре достигли рекордного уровня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британской разведки

Детали: Как указано в обзоре со ссылкой на данные украинского Генштаба, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

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Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери, добавили в ведомстве.

Кроме того, 28 ноября был достигнут новый максимум потерь за один день – 2030 человек. Это впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000.

Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда российские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери, отметила британская разведка. Также в этом месяце РФ понесла самые высокие потери, общее число которых составило 45 680 человек.

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По данным ведомства, высокий уровень потерь отражает высокий темп российских операций и наступлений.

Оккупационная армия пытается усилить давление на украинские рубежи, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких участках фронта, включая Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Великую Новоселку.

"В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, и дальше будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях", – резюмируется в обзоре.

Предыстория:

  • 21 октября министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о тяжелой ситуации на поле боя в Украине, указав, что линия фронта сейчас "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" в феврале 2022 года.
  • Недавно разведка Великобритании назвала массированное использование беспилотных летательных аппаратов ключевым событием, изменившим характер войны РФ против Украины.

Великобританияпотери в войнеРосcия
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