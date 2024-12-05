Подростки, устроившие взрыв возле отделения полиции под Киевом, будут в браслетах под домашним арестом
Четверг, 5 декабря 2024, 11:33
Двум 14-летним парням, которые по заказу российских спецслужб подорвали самодельное взрывное устройство возле райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Источник: Киевская областная прокуратура в Telegram
Дословно прокуратура: "Сейчас им (детям – ред.) избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслет)".
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Детали: Отмечается, что прокуроры уже обжаловали это решение в апелляционном порядке –они просят о мере пресечения в виде содержания под стражей.
Предыстория:
- 3 декабря СБУ сообщила, что правоохранители задержали двух 14-летних парней, завербованных российскими спецслужбами, которые подорвали самодельное взрывное устройство возле райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области.
- Подросткам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (совершение теракта) УКУ. Им грозит до 12 лет тюрьмы.