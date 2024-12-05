Подростки, устроившие взрыв возле отделения полиции под Киевом, будут в браслетах под домашним арестом

Один из задержанных. Фото СБУ

Двум 14-летним парням, которые по заказу российских спецслужб подорвали самодельное взрывное устройство возле райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Источник: Киевская областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Сейчас им (детям – ред.) избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслет)".

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Детали: Отмечается, что прокуроры уже обжаловали это решение в апелляционном порядке –они просят о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория: