На Киевщине количество преступлений по заказу российских спецслужб выросло вдвое

Киевская областная прокуратура сообщает, что с начала 2024 года количество особо тяжких преступлений, совершенных по заказу российских спецслужб в Киевской области, выросло вдвое. Речь идет о диверсиях, поджогах автомобилей военных и терактах.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно: "С начала 2024 года в Киевской области зафиксировано 18 уголовных правонарушений, связанных с поджогом автомобилей военнослужащих ВСУ, релейных шкафов на железнодорожных путях и размещением взрывных устройств с поражающими элементами. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом".

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Детали: Отмечается, что в течение 2024 года зарегистрировали:

7 уголовных производств по ст. 113 УК (диверсия);

8 уголовных производств по ст.114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ);

3 уголовных производства по ст. 258 УКУ (террористический акт).

По данным прокуратуры, российские спецслужбы привлекают к диверсионной деятельности представителей незащищенных и малообеспеченных слоев населения, включая несовершеннолетних. Исполнителей ищут через социальные сети, в частности Telegram, Instagram и TikTok. Им предлагают денежное вознаграждение, убеждают в законности таких действий и гарантируют "помощь" в случае проблем с правоохранительными органами.

Предыстория:

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