Военному блогеру Сорду, которого обвиняют в мошенничестве со сбором, объявили новое подозрение

Военному блогеру Владиславу Сорду, которого обвиняют в мошенничестве на 350 тысяч гривен во время сбора средств для ВСУ, выдвинули еще одно подозрение в незаконном хранении гранаты и патронов.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Боеприпасы были изъяты в ходе санкционированного обыска, который полицейские проводили в ноябре этого года и объявили фигуранту о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Речь идет о не менее 350 тысяч гривен, которые фигурант присвоил из сбора 3,5 миллионов гривен на приобретение пяти минометов для Вооруженных сил Украины".

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Детали: Отмечается, что в декабре следователи собрали достаточно доказательств для объявления Сорду еще одного подозрения – за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины), что предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

ФОО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Кроме того, правоохранители подали ходатайство об изменении меры пресечения для Сорда: с домашнего ареста на содержание под стражей.

Что предшествовало:

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Ранее в сети Сорда обвиняли в том, что он открыл сбор 3,5 миллиона гривен на 5 минометов для подразделения "Сенека" 93 бригады, но не отчитался о нем, которые так и не приобрел. После обещаний "рассказать всю историю" военный признал, что потратил деньги "на другие нужды „Сенеки".

Впоследствии в разных соцсетях начали появляться свидетельства разных людей, которые жаловались на Сорда и подозревали его в мошенничестве.

15 ноября правоохранители сообщили о подозрении Сорду. По данным следствия, он организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для одной из воинских частей ВСУ. В прокуратуре сообщили, что мужчина завладел суммой в более 357 тыс. грн.

Напомним: