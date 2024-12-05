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Военному блогеру Сорду, которого обвиняют в мошенничестве со сбором, объявили новое подозрение

Анастасия ПроцЧетверг, 5 декабря 2024, 13:05
Военному блогеру Сорду, которого обвиняют в мошенничестве со сбором, объявили новое подозрение
ВЛАД СОРД, ФОТО: Читомо

Военному блогеру Владиславу Сорду, которого обвиняют в мошенничестве на 350 тысяч гривен во время сбора средств для ВСУ, выдвинули еще одно подозрение в незаконном хранении гранаты и патронов.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Боеприпасы были изъяты в ходе санкционированного обыска, который полицейские проводили в ноябре этого года и объявили фигуранту о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Речь идет о не менее 350 тысяч гривен, которые фигурант присвоил из сбора 3,5 миллионов гривен на приобретение пяти минометов для Вооруженных сил Украины".

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Детали: Отмечается, что в декабре следователи собрали достаточно доказательств для объявления Сорду еще одного подозрения – за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины), что предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

 
ФОО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Кроме того, правоохранители подали ходатайство об изменении меры пресечения для Сорда: с домашнего ареста на содержание под стражей.

Что предшествовало:

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  • Ранее в сети Сорда обвиняли в том, что он открыл сбор 3,5 миллиона гривен на 5 минометов для подразделения "Сенека" 93 бригады, но не отчитался о нем, которые так и не приобрел. После обещаний "рассказать всю историю" военный признал, что потратил деньги "на другие нужды „Сенеки".
  • Впоследствии в разных соцсетях начали появляться свидетельства разных людей, которые жаловались на Сорда и подозревали его в мошенничестве.
  • 15 ноября правоохранители сообщили о подозрении Сорду. По данным следствия, он организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для одной из воинских частей ВСУ. В прокуратуре сообщили, что мужчина завладел суммой в более 357 тыс. грн.

Напомним:

  • Владислав Стафийчук-Гранецкий (Влад Сорд) ветеран и соучредитель издательства "Дом Химер".
    В 2021 году Сорда задерживали после побития окон под зданием Офиса президента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.
  • Во время одного из эфиров на телевидении Сорд рассказал, что когда он после ранения в Иловайске лечился в больнице имени Мечникова, его наградили орденом Богдана Хмельницкого. Он показал награду и назвал номер ордена. В то же время, в апреле 2021 года суд оштрафовал Сорда за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого. В постановлении, по словам Сорда, сообщается, что он получил орден от неизвестного мужчины. Суд признал, что Сорд хранил орден незаконно, и конфисковал его.

войнаВооруженные силы
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