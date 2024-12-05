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Силы ССО показали, как на Курщине зашли на позиции РФ и взяли в плен 12 оккупантов

Александр ШумилинЧетверг, 5 декабря 2024, 13:03
Силы ССО показали, как на Курщине зашли на позиции РФ и взяли в плен 12 оккупантов
Фото: Getty Images

В Курской области бойцы Сил специальных операций ВСУ зашли на позиции РФ уничтожили 17 россиян еще 12 взяли в плен.

Источник: Силы специальных операций ВСУ

Дословно: "Бойцы ССО вышли на вражеские позиции и захватили 12 военнослужащих в плен".

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Детали: На видео, обнародованном украинскими бойцами, российские военнопленные рассказали, что они из 810 бригады морской пехоты РФ.

Кроме того отмечается, что операторами 73-го морского центра и 6-го полка "Рейнджер" во время удара по позициям врага в Курской области, было ликвидировано 17 российских оккупантов.

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Напомним:

  • За время операции на Курском направлении морские пехотинцы 36 отдельной бригады "минуснули" тысячу российских солдат и набили техники.

войнаКурская область
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