Сибига вышел из заседания ОБСЕ перед началом выступления Лаврова

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Детали: В четверг, 5 декабря, Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ на Мальте перед началом выступления своего российского "коллеги" Лаврова.

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Перед этим, в конце своего выступления, как передает ведомство, он назвал Лаврова военным преступником.

Вслед за министром иностранных дел Украины зал покинули еще ряд иностранных министров и дипломатов.

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В частности, на видео, которое опубликовал МИД, видно, что вслед за Сибигой покидают зал министры иностранных дел Польши и Чехии – Радослав Сикорский и Ян Липавский, которые ранее заявили, что не будут слушать выступление Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.

Известно, что Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, но участвует в министерской встрече ОБСЕ на Мальте. Это первая его поездка в страну ЕС за время полномасштабной войны.

По информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.

В прошлом году главу российского МИД впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").