Мокрый снег, дождь и гололедица ожидает украинцев в ближайшие дни

6 и 7 декабря в Украине синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди, гололед и гололедицу на дорогах. В южных регионах будет тепло – до +13°, а в Карпатах морозы до -9°. В Киеве в пятницу возможен мокрый снег, а в субботу – снег с дождем и сильный ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: По данным Укргидрометцентра, 6 декабря ночью на Левобережье и днем почти по всей территории страны, кроме большинства западных областей, прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. В Закарпатской, восточных, центральных и северных областях местами будет наблюдаться гололед, на дорогах образуется гололедица.

Реклама:

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3° до +2°, в южных регионах днем потеплеет до 2-7°. В Карпатах ожидается небольшой снег, температура ночью -4-9°, днем -5-0°.

В Киеве ночью существенных осадков не будет, но днем возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2-0°.

7 декабря на юге страны ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит +1-+6°, днем +4-+9°, а в Крыму до +13°. На остальной территории страны возможен мокрый снег и дождь, местами гололед. В северо-восточных регионах сохранится гололедица на дорогах. Температура ночью будет от +2° до -3°, днем 0-+5°.

РЕКЛАМА:

В столице также прогнозируется мокрый снег и дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура ночью -2-0°, днем +2-+4°.