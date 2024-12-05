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Сибига призвал ОБСЕ противодействовать лживой риторике России о "мире"

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 5 декабря 2024, 14:55
Сибига призвал ОБСЕ противодействовать лживой риторике России о мире
Сибига. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем выступлении на заседании ОБСЕ отметил, что Россия лишь имитирует готовность к миру, а на самом деле стремится навязать свои агрессивные цели. Он призвал международное сообщество не поддаваться на дезинформацию Кремля.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сибига начал выступление с напоминания, что заседание проходит в 30-ю годовщину подписания Будапештского меморандума, один из гарантов которого теперь ведет захватническую войну против Украины, самую масштабную в Европе со времен Второй мировой войны.

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Прямая речь: "Москва пытается оправдать все это так называемыми "законными интересами безопасности". Но право моего народа на существование не является законным интересом России в сфере безопасности. Выбор моей нации относительно собственного будущего не является законным интересом России в сфере безопасности. На самом деле Россия сама является самой большой угрозой безопасности для мира...

Когда россияне говорят, что хотят мира, они лгут. Они говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну".

Детали: Он привел в качестве примеров постоянные воздушные атаки, системные удары по энергетической инфраструктуре, которые теперь угрожают и ядерной энергетике, все большее привлечение военной помощи Ирану и КНДР, привлечение военных КНДР, демонстративное применение баллистической ракеты средней дальности.

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 "Эти действия требуют решительного ответа. Мир благодаря силе. Не через умиротворение", – подчеркнул министр иностранных дел.

Он отметил, что после опыта Будапештского меморандума Украина не может согласиться на какие-то договоренности за счет своих интересов, а современная Россия является самой большой угрозой для безопасности в регионе.

"Россия хочет второй Ялты или по крайней мере третьего Минска. Она хочет мир зон влияния, где применение силы диктует новые правила и новые границы. Никакой Ялты-2 или Минска-3 не будет. Вместо этого Украина хочет получить справедливый мир. И уважения к принципам для всех.

Это два подхода к будущему, которые решаются прямо сейчас в Украине. Мы должны действовать сейчас, чтобы это будущее наступило. Нам нужно ликвидировать серые зоны, потому что Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность в отношении Украины как части евроатлантического сообщества", – подчеркнул Сибига.

Он также выразил надежду, что ОБСЕ как институт присоединится к документированию российских военных преступлений и поможет привлечь Россию к ответственности. Также в заключительных словах Сибига назвал военным преступником главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Перед выступлением Лаврова Сибига вышел из зала заседания. Так же поступили министры иностранных дел Польши, Чехии и представители государств Балтии, а также Грузии и Румынии.

Напомним:

ОБСЕУкраинаРосcиявойна
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