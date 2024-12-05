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Кулеба прокомментировал сотрудничество с Гарвардом: Не предусматривает переезда в США

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинЧетверг, 5 декабря 2024, 16:00
Кулеба прокомментировал сотрудничество с Гарвардом: Не предусматривает переезда в США
Фото: Getty Images

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который трудоустроился в Гарвардском университете, уверяет, что это не предусматривает его переезда в США.

Источник: Кулеба в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Это правда. Но это сотрудничество не предусматривает моего переезда в США".

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Детали: Бывший министр иностранных дел также предоставил УП цитату из оригинального релиза Гарварда, где отмечается: "Работая в должности нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера, Кулеба будет оставаться в Украине, осуществляя несколько визитов в Кембридж, штат Массачусетс, в течение учебного семестра для непосредственного взаимодействия со студентами, преподавателями и широким сообществом Гарварда".

Предыстория:

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