В МИД России заявили о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге

В ответ на решение Варшавы закрыть российское консульство в Познани, Москва решила прекратить работу польского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД России

Детали: 5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, в которой сообщается, что в ответ на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.

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"Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены три дипломатических работника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ добавили, что польские власти в последние годы реализовывали "откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировали выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанести нашей стране „стратегическое поражение".

"Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги в отношении России Москвой принимаются и в дальнейшем будут приниматься жесткие ответные меры", – отметили в российском ведомстве.

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