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Более половины французов выступают за отставку Макрона – опрос

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 16:18
Более половины французов выступают за отставку Макрона – опрос
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

По данным опроса Cluster17 для журнала Le Point, большинство французов хотят, чтобы президент Эмманюэль Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Point

Детали: Согласно опросу, проведенному за несколько дней до падения правительства премьер-министра Мишеля Барнье, 54% французов выступают за то, чтобы Макрон ушел в отставку.

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При этом эта идея значительно популярнее среди так называемого "антисистемного" электората – избирателей левых партий и ультраправых. Умеренные избиратели в основном не поддерживают досрочные президентские выборы.

Ранее на этой неделе Макрон заявил, что не уйдет в отставку до окончания своего второго пятилетнего срока в 2027 году.

Марин Ле Пен, лидер ультраправого "Национального объединения", чьи голоса были решающими в свержении Барнье, воздержалась от требования отставки президента.

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В среду она заявила, что решение должен принять Макрон и его совесть.

Что предшествовало:

  • Вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года.
  • Этому предшествовали длительные попытки уладить конфликт по тем бюджетным вопросам, где политсилы настаивали на уступках.
  • Эмманюэль Макрон в течение дня 5 декабря проводит серию переговоров в Елисейском дворце в связи с необходимостью назначить нового премьера.

ФранцияМакрон
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