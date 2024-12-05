Более половины французов выступают за отставку Макрона – опрос

По данным опроса Cluster17 для журнала Le Point, большинство французов хотят, чтобы президент Эмманюэль Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Point

Детали: Согласно опросу, проведенному за несколько дней до падения правительства премьер-министра Мишеля Барнье, 54% французов выступают за то, чтобы Макрон ушел в отставку.

Реклама:

При этом эта идея значительно популярнее среди так называемого "антисистемного" электората – избирателей левых партий и ультраправых. Умеренные избиратели в основном не поддерживают досрочные президентские выборы.

Ранее на этой неделе Макрон заявил, что не уйдет в отставку до окончания своего второго пятилетнего срока в 2027 году.

Марин Ле Пен, лидер ультраправого "Национального объединения", чьи голоса были решающими в свержении Барнье, воздержалась от требования отставки президента.

РЕКЛАМА:

В среду она заявила, что решение должен принять Макрон и его совесть.

Что предшествовало: