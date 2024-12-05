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В ВСУ подтвердили, что выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области

Александр ШумилинЧетверг, 5 декабря 2024, 17:14
В ВСУ подтвердили, что выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области
скриншот

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что украинские военные выбили российские подразделения из села Новый Комар в Донецкой области.

Источник: Волошин в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую общину, находится под контролем Сил обороны".

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Предыстория:

  • 4 декабря проект DeepState сообщил, что бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области.

Донецкая областьвойна
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