В ВСУ подтвердили, что выбили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что украинские военные выбили российские подразделения из села Новый Комар в Донецкой области.

Источник: Волошин в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую общину, находится под контролем Сил обороны".

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