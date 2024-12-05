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На открытие Нотр-Дама пригласили полсотни политических лидеров

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 5 декабря 2024, 17:14
На открытие Нотр-Дама пригласили полсотни политических лидеров
Иллюстративное фото: Getty Images

Торжественное открытие Собора Парижской Богоматери посетят полсотни политических лидеров, среди них и президент Еврокомиссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: По приглашению Елисейского дворца на официальную церемонию открытия собора 7 декабря приедут около полусотни политических лидеров.

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Еще ранее стало известно о приглашении для избранного президента США Дональда Трампа.

В четверг представитель Еврокомиссии подтвердил, что будет присутствовать также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для нее и многих других гостей это будет первая возможность пересечься с Дональдом Трампом после его избрания.

Елисейский дворец пока не раскрывал журналистам перечень приглашенных гостей.

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France Info собрали неофициальную информацию других европейских СМИ. По ней, на церемонии планирует быть первая леди США Джилл Байден, президент Италии Серджо Матарелла, президент Греции Екатерина Сакелларопуло.

Макрон уже приезжал осматривать обновленный интерьер собора утром 29 ноября, и неоднократно наведывался туда на разных этапах реставрации.

Билеты на богослужения в восстановленном после пожара Соборе Парижской Богоматери, которые пройдут в первые дни после открытия восстановленного храма, разобрали менее чем за два часа.

Франция
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