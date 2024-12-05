Исполняющей обязанности постпреда президента в Крыму будет заместительница Ташевой
Временно исполняющей обязанности постоянного представителя президента в Крыму назначена Ольга Куришко вместо Тамилы Ташевой, которая присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса".
Источник: Представительство президента в АР Крым в Facebook
Дословно: "С сегодняшнего дня и.о. постоянного представителя президента Украины в АР Крым Ольга Куришко и заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков будут продолжать уже устоявшуюся работу нашего учреждения".
Детали: Сообщается, что Куришко находится в должности заместителя постоянного представителя с июня 2023 года, а присоединилась к команде представительства еще в декабре 2021 года и руководила отделом правового обеспечения представительства.
"Она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, принимала активное участие в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионного обеспечения, получении паспортных документов, поддержки политзаключенных и членов их семей", - говорится в сообщении.
Что предшествовало:
- Ташева получила место в Верховной Раде вместо умершего депутата от ее партии Олега Макарова, поскольку она является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии "Голос".
- ЦИК признала постоянную представительницу президента в Крыму избранной народным депутатом Украины от партии "Голос".
- Сначала Ташева заявляла, что не пойдет в Верховную Раду, потому что больше нужна на своей должности и называла себя членом политической команды президента.
- Но позднее все же решила присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса". По ее словам, сейчас нет разделений на власть и оппозицию - "должна быть единая команда".