Исполняющей обязанности постпреда президента в Крыму будет заместительница Ташевой

Временно исполняющей обязанности постоянного представителя президента в Крыму назначена Ольга Куришко вместо Тамилы Ташевой, которая присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса".

Источник: Представительство президента в АР Крым в Facebook

Дословно: "С сегодняшнего дня и.о. постоянного представителя президента Украины в АР Крым Ольга Куришко и заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков будут продолжать уже устоявшуюся работу нашего учреждения".

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Детали: Сообщается, что Куришко находится в должности заместителя постоянного представителя с июня 2023 года, а присоединилась к команде представительства еще в декабре 2021 года и руководила отделом правового обеспечения представительства.

"Она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, принимала активное участие в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионного обеспечения, получении паспортных документов, поддержки политзаключенных и членов их семей", - говорится в сообщении.

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