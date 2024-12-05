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Исполняющей обязанности постпреда президента в Крыму будет заместительница Ташевой

Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 17:34
Исполняющей обязанности постпреда президента в Крыму будет заместительница Ташевой
Ольга Куришко, фото: Представительство президента в АР Крым в Facebook

Временно исполняющей обязанности постоянного представителя президента в Крыму назначена Ольга Куришко вместо Тамилы Ташевой, которая присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса".

Источник: Представительство президента в АР Крым в Facebook

Дословно: "С сегодняшнего дня и.о. постоянного представителя президента Украины в АР Крым Ольга Куришко и заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков будут продолжать уже устоявшуюся работу нашего учреждения".

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Детали: Сообщается, что Куришко находится в должности заместителя постоянного представителя с июня 2023 года, а присоединилась к команде представительства еще в декабре 2021 года и руководила отделом правового обеспечения представительства.

"Она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, принимала активное участие в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионного обеспечения, получении паспортных документов, поддержки политзаключенных и членов их семей", - говорится в сообщении.

Что предшествовало:

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  • Ташева получила место в Верховной Раде вместо умершего депутата от ее партии Олега Макарова, поскольку она является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической партии "Голос".
  •  ЦИК признала постоянную представительницу президента в Крыму избранной народным депутатом Украины от партии "Голос".
  • Сначала Ташева заявляла, что не пойдет в Верховную Раду, потому что больше нужна на своей должности и называла себя членом политической команды президента.
  • Но позднее все же решила присоединится к Верховной Раде в составе "Голоса". По ее словам, сейчас нет разделений на власть и оппозицию - "должна быть единая команда".

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