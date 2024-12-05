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Перспективы для инвестиций внутри страны

ЕС на фоне выборов в Румынии усиливает контроль над TikTok

Олег Павлюк, Александр ШумилинЧетверг, 5 декабря 2024, 17:55
ЕС на фоне выборов в Румынии усиливает контроль над TikTok
Фото: Getty Images

Европейская комиссия обязала платформу TikTok сохранить внутреннюю информацию о своей работе во время выборов на территории ЕС на фоне опасений о возможности неправомерного влияния.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на сообщении Еврокомиссии от 5 декабря

Детали: Предписание исполнительного органа ЕС предусматривает, что TikTok должен хранить данные, связанные с "фактическими или предполагаемыми системными рисками, которые сервис может представлять для избирательных процессов и гражданского дискурса в ЕС".

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Речь идет, среди прочего, о функционировании систем рекомендаций TikTok и реагировании на "риск преднамеренного манипулирования из-за скоординированного неаутентичного использования сервиса".

Предписание Еврокомиссии будет касаться всех национальных выборов на территории ЕС и будет действовать с 24 ноября 2024 года до 31 марта 2025 года.

О нем стало известно после рассекречивания документов румынской разведки, где утверждается о влиянии TikTok на победу ультраправого кандидата в президенты Келина Джорджеску в первом туре выборов в Румынии.

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Сама соцсеть обвинения в свой адрес отвергает.

8 декабря в Румынии состоится второй тур выборов президента, где будут соревноваться Джорджеску и проевропейский кандидат Елена Ласкони.

Читайте также: TikTok, что меняет Румынию: как соседи преодолевают "излом демократии" накануне выборов в парламент.

ЕвропасоцсетиРумыния
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