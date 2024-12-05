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Перспективы для инвестиций внутри страны

Глава Минобороны Нидерландов считает, что Украина сейчас проигрывает войну

Олег Павлюк, Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 18:07
Глава Минобороны Нидерландов считает, что Украина сейчас проигрывает войну
Рубен Брекельманс, фото: Getty images

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на дебатах по оборонному бюджету в парламенте пессимистично оценил ситуацию на фронте в Украине, считая, что Россия сохраняет преимущество, а выборы в США делают ситуацию еще более неопределенной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Trouw

Прямая речь: "Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов (в США - ред.), которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров".

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Детали: В начале выступления, обсуждая дальнейшую военную помощь Украине, Брекельманс заявил, что "Россия имеет преимущество" на поле боя.

"Риск заключается в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", – считает Брекельманс.

Министр также напомнил, что предыдущее правительство Нидерландов уже определило сумму помощи Украине на 2025 год, и нынешняя власть пока не видит оснований ее пересматривать.

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"Даже если бы я имел гораздо больший бюджет для Украины по состоянию на сейчас, это не привело бы к немедленным поставкам. Ракет Patriot просто нет (на складах для поставок Украине. – Ред.)", – пояснил глава оборонного ведомства.

Предыстория:

НидерландыУкраинаРосcиявойна
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