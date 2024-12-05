Умеров обещает 30 тысяч дальнобойных дронов для армии в 2025 году

В 2025 году украинские защитники получат 30 тысяч беспилотников, способных поражать врага на большом расстоянии.

Источник: министр обороны Рустем Умеров

Прямая речь Умерова: "Во исполнение Плана устойчивости президента в 2025 году для наших защитников будет поставлено более 30 000 ударных беспилотников DeepStrike".

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Детали: По словам министра, это дроны нового поколения, которые способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага.

Умеров отметил, что часть из этих беспилотников профинансировали международные партнеры, инвестировав в украинский оборонно-промышленный комплекс.

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