Умеров обещает 30 тысяч дальнобойных дронов для армии в 2025 году
Четверг, 5 декабря 2024, 18:35
В 2025 году украинские защитники получат 30 тысяч беспилотников, способных поражать врага на большом расстоянии.
Источник: министр обороны Рустем Умеров
Прямая речь Умерова: "Во исполнение Плана устойчивости президента в 2025 году для наших защитников будет поставлено более 30 000 ударных беспилотников DeepStrike".
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Детали: По словам министра, это дроны нового поколения, которые способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага.
Умеров отметил, что часть из этих беспилотников профинансировали международные партнеры, инвестировав в украинский оборонно-промышленный комплекс.
Предыстория:
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- В 2024 году Агентство оборонных закупок (АОЗ) Минобороны законтрактовало и оплатило авансы за дроны "deep strike" на 20 млрд грн.