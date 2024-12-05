Сбитие военного на блокпосту: экс-судью Тандыра оставили под стражей на два месяца

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года включительно.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Детали: Речь идет о бывшем председателе Макаровского районного суда Киевской области Алексее Тандыре, которого обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. В результате смертельного ДТП, произошедшего 25 мая 2023 года, погиб нацгвардеец.

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В Киевской горпрокуратуре отметили, что на заседании по продлению срока действия меры пресечения, которое должно было состояться 29 ноября, обвиняемый расторг договор с адвокатом. Поэтому суд назначил бесплатного защитника, который ходатайствовал о переносе заседания из-за необходимости ознакомиться с материалами дела.

Уже на заседании 4 декабря обвиняемый заявил отвод судьи, который не удовлетворили.

Во время судебного заседания 5 декабря он снова заявил отвод судьи, который также не был удовлетворен судом, после чего обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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