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Сбитие военного на блокпосту: экс-судью Тандыра оставили под стражей на два месяца

Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 18:47
Сбитие военного на блокпосту: экс-судью Тандыра оставили под стражей на два месяца
Место ДТП, фото: Киевская горпрокуратура

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения бывшему судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года включительно.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram

Детали: Речь идет о бывшем председателе Макаровского районного суда Киевской области Алексее Тандыре, которого обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. В результате смертельного ДТП, произошедшего 25 мая 2023 года, погиб нацгвардеец.

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В Киевской горпрокуратуре отметили, что на заседании по продлению срока действия меры пресечения, которое должно было состояться 29 ноября, обвиняемый расторг договор с адвокатом. Поэтому суд назначил бесплатного защитника, который ходатайствовал о переносе заседания из-за необходимости ознакомиться с материалами дела.

Уже на заседании 4 декабря обвиняемый заявил отвод судьи, который не удовлетворили.

Во время судебного заседания 5 декабря он снова заявил отвод судьи, который также не был удовлетворен судом, после чего обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Предыстория:

  • В ночь на 26 мая 2023 года глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
  • Судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
  • ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
  • Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
  • 11 апреля 2024 года на заседании Высшего совета правосудия показали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра.
  •  В августе 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении обвиняемого с должности судьи.

ДТПалкогольсуд
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