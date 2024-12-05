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Перспективы для инвестиций внутри страны

Финляндия передает Украине зимнее снаряжение для ВСУ и готовит новый пакет помощи

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 19:09
Финляндия передает Украине зимнее снаряжение для ВСУ и готовит новый пакет помощи
Фото: Getty Images

Финляндия передаст Украине 26-ю партию оборонной помощи с зимним снаряжением. Решение об этом президент Финляндии принял 5 декабря на основании предложения правительства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии

Детали: Сообщается, что замена средств, вошедших в состав груза, оценивается Финляндией примерно в 25 миллионов евро.

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Подготовка к следующему пакету помощи, который будет реализован после завершения года, уже ведется в оборонном ведомстве.

"Общая стоимость оборонных материалов, которые Финляндия поставила Украине, в настоящее время составляет 2,3 миллиарда евро.

Этот пакет включает в себя, среди прочего, зимнее снаряжение для украинского войска. Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и эта линия не меняется", – сказал министр обороны Антти Хякканен.

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По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, детальное содержание, способ доставки и график передачи помощи традиционно не объявляют.

Помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсную ситуацию в Вооруженных силах Финляндии, добавили в Минобороны.

Предыстория:

  • Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.
  • Элина Валтонен также считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному решению кризиса с Россией.

Финляндияпомощь Украине
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