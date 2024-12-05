Финляндия передает Украине зимнее снаряжение для ВСУ и готовит новый пакет помощи
Финляндия передаст Украине 26-ю партию оборонной помощи с зимним снаряжением. Решение об этом президент Финляндии принял 5 декабря на основании предложения правительства.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Финляндии
Детали: Сообщается, что замена средств, вошедших в состав груза, оценивается Финляндией примерно в 25 миллионов евро.
Подготовка к следующему пакету помощи, который будет реализован после завершения года, уже ведется в оборонном ведомстве.
"Общая стоимость оборонных материалов, которые Финляндия поставила Украине, в настоящее время составляет 2,3 миллиарда евро.
Этот пакет включает в себя, среди прочего, зимнее снаряжение для украинского войска. Финляндия является одним из сильнейших сторонников Украины, и эта линия не меняется", – сказал министр обороны Антти Хякканен.
По оперативным соображениям и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, детальное содержание, способ доставки и график передачи помощи традиционно не объявляют.
Помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсную ситуацию в Вооруженных силах Финляндии, добавили в Минобороны.
Предыстория:
- Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.
- Элина Валтонен также считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному решению кризиса с Россией.