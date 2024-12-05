США предоставят Польше $4 млрд займа для трансформации армии
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил в четверг, что страна получит очередной кредит от США в размере $4 млрд для быстрой трансформации польских вооруженных сил.
Источник: Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, которое помогает в рамках программы FMF Foreign Military Financing финансировать быструю трансформацию польских вооруженных сил
Сейчас это 4 млрд долларов, а в целом США предоставили Польше более 11 млрд долларов на финансирование программ вооружений, в том числе систем ПВО Patriot и вертолетов Apache".
Детали: Он добавил, что в целом США предоставили Польше более 11 миллиардов
По его словам, это еще одно доказательство большого доверия и крепкого альянса между Польшей и США.
Предыстория:
- В октябре Польша заключила соглашение с Южной Кореей, которое предусматривает производство на польской территории ракет CGR-080 калибра 239 мм к реактивным системам залпового огня Homar-K.
- Также сообщалось, что Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.