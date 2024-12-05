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Перспективы для инвестиций внутри страны

США предоставят Польше $4 млрд займа для трансформации армии

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 5 декабря 2024, 19:46
США предоставят Польше $4 млрд займа для трансформации армии
Фото: Getty Images

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил в четверг, что страна получит очередной кредит от США в размере $4 млрд для быстрой трансформации польских вооруженных сил.

Источник: Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, которое помогает в рамках программы FMF Foreign Military Financing финансировать быструю трансформацию польских вооруженных сил

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Сейчас это 4 млрд долларов, а в целом США предоставили Польше более 11 млрд долларов на финансирование программ вооружений, в том числе систем ПВО Patriot и вертолетов Apache".

Детали: Он добавил, что в целом США предоставили Польше более 11 миллиардов

По его словам, это еще одно доказательство большого доверия и крепкого альянса между Польшей и США.

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Предыстория:

  • В октябре Польша заключила соглашение с Южной Кореей, которое предусматривает производство на польской территории ракет CGR-080 калибра 239 мм к реактивным системам залпового огня Homar-K.
  • Также сообщалось, что Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

ПольшаСШАармия
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