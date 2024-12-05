Польша выступила против использования Россией ОБСЕ как площадки для российской пропаганды

Польша решительно выступает против использования Москвой ОБСЕ для распространения российской пропаганды и ложной информации о войне против Украины, имея в виду присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит на Мальте.

Источник: МИД Польши в соцсети X, передает "Европейская правда"

Дословно: "Польша решительно выступает против использования Москвой форума ОБСЕ для распространения российской пропаганды и ложной информации о войне против Украины. Если ОБСЕ не способна защитить себя от одного человека из санкционного списка, то как она должна гарантировать стабильность и мир в Европе?"

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Детали: Сообщается, что для подсанкционного Лаврова это первый визит в страну ЕС с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Ранее в тот же день глава польской дипломатии Радослав Сикорский, представлявший Польшу на заседании Совета министров ОБСЕ на Мальте, заявил, что членство России в организации должно быть приостановлено.

"Весь Запад пытался дать России стимул стать нормальным, демократическим национальным государством. Именно Россия выбрала путь агрессивной, репрессивной клептократии" – сказал Сикорский, которого цитирует PAP.

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Перед началом заседания Сикорский заявил журналистам, что не будет слушать выступление Лаврова. По его словам, "Лавров приезжает сюда, чтобы врать о российском вторжении и о том, что Россия делает в Украине".

Что предшествовало: