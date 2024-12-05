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Россияне атаковали Черниговскую область: ранен мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 5 декабря 2024, 21:15
Россияне атаковали Черниговскую область: ранен мужчина
Фото - Getty Images

Вечером 5 декабря российские войска атаковали беспилотником частный дом в Корюковском районе Черниговской области, пострадал мужчина.

Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района. К сожалению, есть раненый местный житель – он госпитализирован в местную больницу".

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Детали: По словам Чауса, для ликвидации последствий и помощи на месте работали все соответствующие службы.

Черниговская областьвойна
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