Россияне атаковали Черниговскую область: ранен мужчина
Четверг, 5 декабря 2024, 21:15
Вечером 5 декабря российские войска атаковали беспилотником частный дом в Корюковском районе Черниговской области, пострадал мужчина.
Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус
Прямая речь: "Вечером 5 декабря вражеский "Шахед" попал в частный жилой дом в населенном пункте Корюковского района. К сожалению, есть раненый местный житель – он госпитализирован в местную больницу".
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Детали: По словам Чауса, для ликвидации последствий и помощи на месте работали все соответствующие службы.