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СМИ: На антиправительственных протестах в Грузии задержали украинца

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 декабря 2024, 21:31
СМИ: На антиправительственных протестах в Грузии задержали украинца
Скриншот из "Рустави 2"

В Тбилиси на антиправительственной акции протеста был якобы задержан гражданин Украины.

Источник: грузинский телеканал "Рустави 2", пишет "Европейская правда"

Детали: По информации телеканала, у украинца во время обыска нашли перцовый баллончик и мобильный телефон.

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Грузинские полицейские заявили, что задерживают мужчину в рамках уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, за которое грозит до 9 лет лишения свободы.

"Правоохранители доставили задержанного в наручниках в отделение полиции", – говорится в материале.

"Рустави 2" не уточняет, когда именно был задержан гражданин Украины.

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В Министерстве иностранных дел сообщили "Европейской правде", что выясняют информацию о задержании украинца.

В Грузии, как известно, уже неделю продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей ставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции и что власть рассчитывает на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Накануне в Тбилиси прошли массовые обыски в офисах оппозиционных партий и неправительственных организаций, стало известно о задержании по меньшей мере одного лидера оппозиции.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также советуем ознакомиться со взглядом на протесты из Тбилиси.

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