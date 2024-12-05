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Чехи за год собрали более 8 млн евро в рамках сбора на дроны для Украины

Иванна Костина, Татьяна ОлейникЧетверг, 5 декабря 2024, 23:02
Чехи за год собрали более 8 млн евро в рамках сбора на дроны для Украины
Фото - Getty Images

В рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине до сегодняшнего дня собрано более 203 миллионов крон (более 8 млн евро).

Источник: б этом в четверг сообщили представители организации Skupina D, которая организует сбор средств под названием Drony Nemesis, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International

Детали: Сбор средств, по словам основателей, начался в прошлом году за два дня до Рождества. Почти за год было собрано 203,67 миллиона крон.

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Один из его инициаторов, Ян Веверка, отметил, что в Украину было отправлено около 12 000 дронов, еще 3000 ожидают отправки. Первоначальной целью было собрать 100 миллионов крон (около 4 млн евро).

Организация также представила новый проект, целью которого является сбор денег на приобретение 100 тонн пластической взрывчатки и другого инженерного и пиротехнического оборудования.

Новый проект под названием Spravedlivá odplata (Справедливое возмездие) направлен на сбор средств для закупки 100 тонн пластической взрывчатки. По словам представителей организации, взрывчатку будут закупать постепенно, партиями по пять тонн, каждая из которых, включая транспортировку, стоит около 10 миллионов крон (398 тыс. евро).

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По словам Милана Микулецкого, представителя организации, взрывчатку можно использовать не только в боевых действиях, но и для разминирования территорий.

Почетным председателем организации является начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка, участие которого в проекте ранее критиковала министр обороны Яна Чернохова. С июня организация находится под проверкой инспекции Министерства обороны. В ноябре армия сообщила изданию Deník N, что предварительные результаты проверки не содержат критических замечаний.

Напомним, ранее в этом году граждане Словакии, недовольные тем, что правительство Роберта Фицо не поддерживает Украину оружием, собрали 4 миллиона евро на закупку снарядов для Украины.

Словацкий премьер, более того, с пренебрежением отнесся к сбору.

Чехияпомощь Украине
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