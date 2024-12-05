Функция электронных направлений на ВВК станет доступной в "Резерв+" до конца февраля

Направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) можно будет получать через приложение "Резерв+" до конца февраля 2025 года.

Источник: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила в эфире телемарафона

Прямая речь: "На первом этапе реформы мы внедрим электронные направления на ВВК, которые можно будет получить просто в телефоне, без необходимости посещать ТЦК. Это будет реализовано до конца февраля".

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Детали: По словам Черногоренко, в будущем военнообязанные смогут проходить медицинский осмотр в любом гражданском учреждении по своему выбору.

Прямая речь: "Процедура ВВК будет разделена на два этапа: медицинский осмотр в гражданских учреждениях и административную часть, которую будет осуществлять система Минобороны. Такой подход сделает процесс децентрализованным, автономным, цифровизированным и удобным для военных, а также значительно снизит коррупционные риски".