Россияне запускали ударные беспилотники по некоторым областям Украины

Российские войска вечером 5 декабря запустили в Украину ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 19:19 сообщили об угрозе беспилотников для Черниговщины, впоследствии появилась угроза для Сумщины.

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В 20:35 стало известно о нескольких группах БпЛА возле Чернигова и в районе Нежина. На Сумщине большинство БпЛА в районе Глухова и в направлении Конотопа.

В 20:48 стало известно о дронах с Сумщины курсом на Полтавщину.

По состоянию на 21:20 сообщили о беспилотниках в направлении севера Киевщины и БПЛА в районе Славутича, Нежина и Конотопа. Также на Полтавщине в районе Котельвы, курс юго-западный.

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В 21:43 тревогу объявили на Киевщине.

В 21:56 стало известно о беспилотниках на Сумщине через Глухов, Ромны курсом на Черниговщину; на Черниговщине в направлении Киевщины; в районе Нежина и Козельца; в пригороде Полтавы и в районе Броваров, Борисполя и Дымера.

В 22:10 сообщили о нескольких группах ударных БпЛА из Киевской области в направлении Житомирской области.

В 22:41 военные предупредили, что новые группы ударных БпЛА залетают на Черниговщину и Сумщину.

В 22:48 появилась информация о БпЛА в направлении Вышгорода, Киева, в Киеве работала ПВО.

Обновлено: В 00:36 6 декабря ВС сообщили, что несколько групп ударных БпЛА движутся в районе Миргорода на Полтавщине.

В 00:46 Воздушные силы сообщили о боевой работе на Киевщине.

Дословно в 1:56:

"Киевщина:

БпЛА в районе Вышгорода.

Сумщина:

БпЛА на границе Сумской и Полтавской областей".

3:02: "БпЛА на границе Житомирской и Киевской областей.

БпЛА в районе Чернигова".

Обновлено: В 5:17 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА по областям.