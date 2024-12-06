В Киеве работала ПВО, обломки БпЛА упали на проезжую часть
Пятница, 6 декабря 2024, 01:06
Ночью в пятницу, 6 декабря, во время объявленной воздушной тревоги в Киеве работала ПВО.
Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко
Детали: После часа ночи КГВА сообщила о работе ПВО в столице.
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Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:12.
Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в сторону Киева.
Обновлено: Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы, на проезжей части, обнаружили обломки сбитого вражеского БпЛА.
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По его данным, возгорания, повреждений зданий и пострадавших нет.
В 2:18 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало: Российские войска вечером 5 декабря запустили в Украину ударные беспилотники.