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В Киеве работала ПВО, обломки БпЛА упали на проезжую часть

Ольга ГлущенкоПятница, 6 декабря 2024, 01:06
В Киеве работала ПВО, обломки БпЛА упали на проезжую часть
Мобильная огневая группа ПВО, иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Ночью в пятницу, 6 декабря, во время объявленной воздушной тревоги в Киеве работала ПВО.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: После часа ночи КГВА сообщила о работе ПВО в столице.

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Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 00:12.

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских БпЛА в сторону Киева.

Обновлено: Позже Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы, на проезжей части, обнаружили обломки сбитого вражеского БпЛА.

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По его данным, возгорания, повреждений зданий и пострадавших нет.

В 2:18 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: Российские войска вечером 5 декабря запустили в Украину ударные беспилотники.

КиевПВОбеспилотники
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