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Лавров в интервью Карлсону: РФ может сотрудничать с Вашингтоном "ради Вселенной"

Ольга ГлущенкоПятница, 6 декабря 2024, 02:08
Лавров в интервью Карлсону: РФ может сотрудничать с Вашингтоном ради Вселенной
лавров, скриншот

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью скандально известному бывшему ведущему телеканала "Fox News" Такеру Карлсону, в котором среди прочего заявил, что Москва и Вашингтон могут сотрудничать "ради Вселенной", а также сказал, что Россия хотела показать запуском "Орешника" по Украине.

Источник: интервью Лаврова Карлсону, российское пропагандистское издание РИА-Новости

Детали: РИА-Новости опубликовали главные тезисы из интервью Лаврова.

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В них Лавров повторил многие традиционные российские нарративы, в том числе и о противостоянии между Россией и США и войне в Украине.

В частности, в интервью Лаврова говорится о том, что:

  • "Россия не хочет ухудшать ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят серьезно;
  • Россия готова прислать дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";
  • Россия, испытав "Орешник", хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы;
  • США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-то по-настоящему опасного;
  • Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение";
  • Разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами - это приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет;
  • Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной;
  • Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может иметь ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;
  • Заявления Запада об отсутствии у России "красных линий" и их сдвиге - очень серьезная ошибка;
  • Россия и США официально не воюют, то, что происходит в Украине, является гибридной войной;
  • Россия не начала бы "СВО", если бы Запад и Киев придерживались минских договоренностей;
  • Россия не намерена уничтожать украинцев, они - "братья и сестры" для русского народа;
  • Трамп - сильный человек, который не любит откладывать дела, он доброжелателен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски;
  • Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы в вопросе обмена людьми, которые отбывают сроки в обеих странах".

Детали: На вопрос Карлсона о том, кто принимает внешнеполитические решения в США, Лавров ответил, что "не хочет гадать", и это "вопрос к Вашингтону".

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Предыстория:

  • 6 февраля скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского. 
  • 9 февраля в интервью Карлсону российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы желании "добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров".
  • 29 февраля Карлсон в подкасте другого американского журналиста Лекса Фридмана рассказал о своих впечатлениях от интервью с Путиным и признал, что Кремль пытается демонизировать украинцев, называя их нацистами.
  • 1 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков после слов скандального американского журналиста Такера Карлсона, который брал интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил, что американец, многого не понимает, но – слушает. 

РосcияЛавроввойнаСША
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