"Атеш" заявил о диверсии на железнодорожной магистрали между Москвой и Курской областью

Партизанское движение "Атеш" заявило, что совершило диверсию на железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью, тем самым задержав снабжение российских войск на линии фронта.

Источник: "Атеш" в telegram

Дословно "Атеш": "Наш агент успешно сжег релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью".

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Детали: В "Атеш" добавили, что таким образом нарушили логистику оккупантов, а именно задержали поставки топлива и техники для российских войск на линии фронта.