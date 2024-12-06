"Атеш" заявил о диверсии на железнодорожной магистрали между Москвой и Курской областью
Пятница, 6 декабря 2024, 05:44
Партизанское движение "Атеш" заявило, что совершило диверсию на железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью, тем самым задержав снабжение российских войск на линии фронта.
Источник: "Атеш" в telegram
Дословно "Атеш": "Наш агент успешно сжег релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью".
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Детали: В "Атеш" добавили, что таким образом нарушили логистику оккупантов, а именно задержали поставки топлива и техники для российских войск на линии фронта.