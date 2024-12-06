Трамп объявил ответственного за политику в сфере ИИ и криптовалют

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил ответственным за политику американской администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я рад объявить, что Дэвид О. Сакс станет „царем Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют".

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Детали: Трамп добавил, что Сакс будет отвечать за политику администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют - "двух сферах, имеющих решающее значение для будущей конкурентоспособности Америки".

Поэтому, отметил Трамп, Сакс сосредоточится на том, чтобы сделать Америку безоговорочным мировым лидером в этих сферах.

Кроме того, Сакс возглавит Президентский совет советников по вопросам науки и технологий.

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Как известно, предприниматель и инвестор Дэвид Сакс критиковал предоставление Штатами военной помощи Украине и неоднократно распространял в своих соцсетях пророссийские нарративы.