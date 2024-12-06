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Защитники уничтожили ночью более десятка российских дронов, которые угрожали столице – КГВА

Ольга ГлущенкоПятница, 6 декабря 2024, 06:42
Защитники уничтожили ночью более десятка российских дронов, которые угрожали столице – КГВА
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БпЛА.

Источник: КГВА

Детали: В КГВА сообщили, что на столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и с разных направлений.

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Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа.

Дословно: "Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву..."

"Предварительно, в городе зафиксировано падение (обломков БпЛА - ред.), но без серьезных разрушений и пострадавших".

КиевбеспилотникиПВО
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