Защитники уничтожили ночью более десятка российских дронов, которые угрожали столице – КГВА

Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БпЛА.

Источник: КГВА

Детали: В КГВА сообщили, что на столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и с разных направлений.

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Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа.

Дословно: "Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву..."

"Предварительно, в городе зафиксировано падение (обломков БпЛА - ред.), но без серьезных разрушений и пострадавших".