Защитники уничтожили ночью более десятка российских дронов, которые угрожали столице – КГВА
Пятница, 6 декабря 2024, 06:42
Ночью силы обороны уничтожили более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву, в одном из районов зафиксировали падение обломков БпЛА.
Источник: КГВА
Детали: В КГВА сообщили, что на столицу Украины российские дроны заходили волнами, в большинстве единичными целями и с разных направлений.
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Воздушная тревога в городе за ночь объявлялась дважды и суммарно длилась 4 часа.
Дословно: "Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, которые угрожали Киеву..."
"Предварительно, в городе зафиксировано падение (обломков БпЛА - ред.), но без серьезных разрушений и пострадавших".