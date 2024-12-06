Лидер правящей партии Южной Кореи хочет быстрого приостановления полномочий президента Юна
Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.
Источник: южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы "Силы народа" Хан Дон Хуна на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее
Прямая речь Хан Дон Хуна: "Учитывая недавно выявленные факты, я считаю необходимым немедленно отстранить президента Юн Сок Йоля от исполнения его обязанностей для защиты Республики Корея и ее народа".
Детали: Хан отметил, что 5 декабря подтвердилось, что Юн поручил командующему контрразведки Е Ин Хенгу задержать ключевых политических фигур, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами, и даже мобилизовал разведку для их задержания.
Он считает, что существует вероятность того, что такие "радикальные действия" могут повториться, если Юн останется на посту президента, и это поставит страну под "большой риск".
Предыстория:
- 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
- Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
- После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.
- Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.