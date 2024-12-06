Лидер правящей партии Южной Кореи хочет быстрого приостановления полномочий президента Юна

Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы "Силы народа" Хан Дон Хуна на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее

Прямая речь Хан Дон Хуна: "Учитывая недавно выявленные факты, я считаю необходимым немедленно отстранить президента Юн Сок Йоля от исполнения его обязанностей для защиты Республики Корея и ее народа".

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Детали: Хан отметил, что 5 декабря подтвердилось, что Юн поручил командующему контрразведки Е Ин Хенгу задержать ключевых политических фигур, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами, и даже мобилизовал разведку для их задержания.

Он считает, что существует вероятность того, что такие "радикальные действия" могут повториться, если Юн останется на посту президента, и это поставит страну под "большой риск".

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