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Лидер правящей партии Южной Кореи хочет быстрого приостановления полномочий президента Юна

Ирина БалачукПятница, 6 декабря 2024, 07:31
Лидер правящей партии Южной Кореи хочет быстрого приостановления полномочий президента Юна
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото Getty Images

Лидер правящей партии Южной Кореи заявил в пятницу, что президента Юн Сук Йоля надо немедленно отстранить от исполнения обязанностей, добавив, что Юн приказал арестовать известных политиков во время своего военного положения, которое позже было отменено.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы "Силы народа" Хан Дон Хуна на экстренном заседании руководства партии в Национальной Ассамблее

Прямая речь Хан Дон Хуна: "Учитывая недавно выявленные факты, я считаю необходимым немедленно отстранить президента Юн Сок Йоля от исполнения его обязанностей для защиты Республики Корея и ее народа".

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Детали: Хан отметил, что 5 декабря подтвердилось, что Юн поручил командующему контрразведки Е Ин Хенгу задержать ключевых политических фигур, обвинив их в том, что они являются "антигосударственными" силами, и даже мобилизовал разведку для их задержания.

Он считает, что существует вероятность того, что такие "радикальные действия" могут повториться, если Юн останется на посту президента, и это поставит страну под "большой риск".

Предыстория: 

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  • 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи смогла 4 декабря проголосовать за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение.
  • После этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное положение в стране будет отменено на заседании правительства.
  • Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить президента Юн Сок Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.

Южная Кореяпрезидент
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