Оккупанты запустили по Украине 53 ударных дрона, 32 из них сбили

В ночь на 6 декабря (с 20:00 5 декабря) российские войска атаковали Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, 32 дрона удалось уничтожить, еще 16 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 7:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях".

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Детали: 16 беспилотников были локационно потеряны, а 2 полетели в направлении Беларуси.

Отмечается, что БПЛА захватчики запускали из района российского города Орел.

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