Оккупанты запустили по Украине 53 ударных дрона, 32 из них сбили
Пятница, 6 декабря 2024, 07:48
В ночь на 6 декабря (с 20:00 5 декабря) российские войска атаковали Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, 32 дрона удалось уничтожить, еще 16 были локационно потеряны.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 7:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях".
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Детали: 16 беспилотников были локационно потеряны, а 2 полетели в направлении Беларуси.
Отмечается, что БПЛА захватчики запускали из района российского города Орел.
Предыстория:
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- Российские войска вечером 5 декабря запустили по Украине ударные беспилотники.