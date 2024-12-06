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Глава Пентагона передумал ехать в Южную Корею после ситуации с военным положением – СМИ

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПятница, 6 декабря 2024, 09:11
Глава Пентагона передумал ехать в Южную Корею после ситуации с военным положением – СМИ
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался от визита в Южную Корею после неудачной попытки ее президента Юн Сук Йоля ввести военное положение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам американских чиновников, с которыми общалось издание, поездка Остина в Южную Корею планировалась в ближайшее время, но впоследствии поняли, что сейчас не лучшее время для этого.

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Собеседник Reuters добавил, что с Южной Кореей провели консультации относительно изменения этих планов.

Предыстория:

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".
  • В свою очередь Национальная ассамблея Южной Кореи проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить военное положение. После этого президент заявил, что отменит военное положение на заседании правительства, что и произошло.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил заявление президента Южной Кореи Юн Сок Йоля об отмене военного положения.
  • Из-за ситуации в Южной Корее свой визит в страну также отменил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

СШАЮжная Корея
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