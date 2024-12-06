Глава Пентагона передумал ехать в Южную Корею после ситуации с военным положением – СМИ

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался от визита в Южную Корею после неудачной попытки ее президента Юн Сук Йоля ввести военное положение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам американских чиновников, с которыми общалось издание, поездка Остина в Южную Корею планировалась в ближайшее время, но впоследствии поняли, что сейчас не лучшее время для этого.

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Собеседник Reuters добавил, что с Южной Кореей провели консультации относительно изменения этих планов.

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