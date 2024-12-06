Эстонская оборонная компания будет испытывать свои зенитные ракеты в Украине
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания зенитных ракет собственного производства в Украине в следующем году.
Источник: генеральный директор компании Кусти Салм в интервью ERR, "Европейская правда"
Детали: По словам Салма - эта технология перспективная, поэтому компания начнет испытывать ее в Украине в новом году. По его словам, соглашение о проведении испытаний уже заключено, а технология компании привлекла широкое внимание.
"Технология перспективная, и в новом году мы начнем тестировать ее в Украине", - акцентировал он.
Как передает вещатель, об этом свидетельствует недавний отчет в Bloomberg, в котором Frankenburg был назван среди четырех ведущих высокотехнологичных оборонных стартапов Европы.
На сайте Frankenburg указано, что компания стремится совершить революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.
Bloomberg отмечает, что Салм, который до недавнего времени занимал должность секретаря министерства обороны Эстонии, привел в компанию четырех генералов сил специального назначения. Известно, что из Эстонии к компании присоединились бывший руководитель Сил обороны Мартин Херем и Вейко-Велло Палм, командир эстонской дивизии и бывший начальник генерального штаба.
Предыстория:
- Отметим, в начале ноября Министерство обороны Украины сообщило, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.
- 16 ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.