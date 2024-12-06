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Эстонская оборонная компания будет испытывать свои зенитные ракеты в Украине

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 09:32
Эстонская оборонная компания будет испытывать свои зенитные ракеты в Украине
скриншот

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies начнет испытания зенитных ракет собственного производства в Украине в следующем году.

Источник: генеральный директор компании Кусти Салм в интервью ERR, "Европейская правда"

Детали: По словам Салма - эта технология перспективная, поэтому компания начнет испытывать ее в Украине в новом году. По его словам, соглашение о проведении испытаний уже заключено, а технология компании привлекла широкое внимание.

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"Технология перспективная, и в новом году мы начнем тестировать ее в Украине", - акцентировал он.

Как передает вещатель, об этом свидетельствует недавний отчет в Bloomberg, в котором Frankenburg был назван среди четырех ведущих высокотехнологичных оборонных стартапов Европы.

На сайте Frankenburg указано, что компания стремится совершить революцию в системах наведения ракет, используя программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта.

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Bloomberg отмечает, что Салм, который до недавнего времени занимал должность секретаря министерства обороны Эстонии, привел в компанию четырех генералов сил специального назначения. Известно, что из Эстонии к компании присоединились бывший руководитель Сил обороны Мартин Херем и Вейко-Велло Палм, командир эстонской дивизии и бывший начальник генерального штаба.

Предыстория:

  • Отметим, в начале ноября Министерство обороны Украины сообщило, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.
  • 16 ноября правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Эстонияоружие
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