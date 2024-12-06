Белый дом пообещал Украине сотни тысяч снарядов и ракет до середины января – СМИ
Белый дом разработал стратегию усиления военной позиции Украины – она предусматривает "лавинообразное" предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian
Детали: 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан имел часовую встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Во время этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января.
США также обещают поддержать Украину через обучение новых войск на объектах за пределами украинской территории.
Кроме того, в ближайшие недели Америка введет ряд новых санкций против России.
Издание акцентирует, что такие действия США направлены на то, чтобы усложнить возможности России поддерживать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно, что действующий американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.
- В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.
- Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.
- Однако недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными 24 млрд долларов на помощь Украине.