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Белый дом пообещал Украине сотни тысяч снарядов и ракет до середины января – СМИ

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПятница, 6 декабря 2024, 10:12
Белый дом пообещал Украине сотни тысяч снарядов и ракет до середины января – СМИ
Джейк Салливан. ФОТО whitehouse.gov

Белый дом разработал стратегию усиления военной позиции Украины – она предусматривает "лавинообразное" предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан имел часовую встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Во время этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января.

США также обещают поддержать Украину через обучение новых войск на объектах за пределами украинской территории.

Кроме того, в ближайшие недели Америка введет ряд новых санкций против России.

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Издание акцентирует, что такие действия США направлены на то, чтобы усложнить возможности России поддерживать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования.

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно, что действующий американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.
  • В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.
  • Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.
  • Однако недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными 24 млрд долларов на помощь Украине.

СШАпомощь Украинеоружие
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