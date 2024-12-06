Белый дом пообещал Украине сотни тысяч снарядов и ракет до середины января – СМИ

Белый дом разработал стратегию усиления военной позиции Украины – она предусматривает "лавинообразное" предоставление оружия и военной техники, а также новые масштабные санкции против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: 5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан имел часовую встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Во время этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января.

США также обещают поддержать Украину через обучение новых войск на объектах за пределами украинской территории.

Кроме того, в ближайшие недели Америка введет ряд новых санкций против России.

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Издание акцентирует, что такие действия США направлены на то, чтобы усложнить возможности России поддерживать военные действия и усилить позиции Украины за столом переговоров, которые могли бы заложить основу для будущего урегулирования.

Предыстория: