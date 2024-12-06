Двое новоизбранных нардепов приняли присягу в Раде
Пятница, 6 декабря 2024, 10:34
Зарегистрированные Центральной избирательной комиссией избранные народными депутатами Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу в парламенте.
Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Ташева зашла в Верховную Раду вместо умершего депутата от ее партии "Голос" Олега Макарова.
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Также принял присягу Богдан Лукашук, который пополнит состав "Батькивщины" вместо Алены Шкрум.
"Депутатов уже 401", - отметил Железняк.