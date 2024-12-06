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Двое новоизбранных нардепов приняли присягу в Раде

Валентина РоманенкоПятница, 6 декабря 2024, 10:34
Двое новоизбранных нардепов приняли присягу в Раде
заседание Верховной Рады. иллюстртативное фото пресс-службы парламента

Зарегистрированные Центральной избирательной комиссией избранные народными депутатами Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу в парламенте.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Ташева зашла в Верховную Раду вместо умершего депутата от ее партии "Голос" Олега Макарова. 

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Тамила Ташева
фото из Facebook

Также принял присягу Богдан Лукашук, который пополнит состав "Батькивщины" вместо Алены Шкрум.

 
Богдан Лукашук
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

"Депутатов уже 401", - отметил Железняк.

Верховная Рада
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