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Таможенник и железнодорожник сговорились переправить уклониста в Польшу: получили 5 лет заключения

Станислав ПогориловПятница, 6 декабря 2024, 11:05
Таможенник и железнодорожник сговорились переправить уклониста в Польшу: получили 5 лет заключения
Фото: ГБР

На Волыни суд на 5 лет осудил таможенника и железнодорожника, которые пытались незаконно переправить военнообязанного в Польшу в поезде "Киев-Варшава".

Источник: ГБР в Telegram

Дословно: "По материалам расследования ГБР суд вынес приговор в отношении инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста „Ягодин" и монтера пути железнодорожной станции „Ягодин", которые хотели переправить в Польшу мужчину призывного возраста".

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Детали: Сообщается, что к инспектору таможни за советом обратился местный житель, который хотел попасть за границу. Таможенник сообщил, что готов помочь и привлек к делу работника железной дороги.

Они посадили мужчину в вагон поезда "Киев-Варшава" после того, как пассажиры прошли пограничный контроль. Однако мужчину задержали пограничники.

Суд признал инспектора таможни и железнодорожника виновными в руководстве незаконной переправкой лица через государственную границу, по предварительному сговору и приговорил обоих к 5 годам лишения свободы.

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Что предшествовало:

  • По данным ОГП, по состоянию на апрель 2024 года с начала российского полномасштабного вторжения украинские правоохранители открыли более 10,7 тысячи уголовных дел из-за уклонения от призыва на военную службу.
  • В июне министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что располагает информацией об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабного вторжения РФ, впрочем, эта информация закрыта.

уклонистысудвойна
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