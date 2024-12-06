Таможенник и железнодорожник сговорились переправить уклониста в Польшу: получили 5 лет заключения

На Волыни суд на 5 лет осудил таможенника и железнодорожника, которые пытались незаконно переправить военнообязанного в Польшу в поезде "Киев-Варшава".

Источник: ГБР в Telegram

Дословно: "По материалам расследования ГБР суд вынес приговор в отношении инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста „Ягодин" и монтера пути железнодорожной станции „Ягодин", которые хотели переправить в Польшу мужчину призывного возраста".

Реклама:

Детали: Сообщается, что к инспектору таможни за советом обратился местный житель, который хотел попасть за границу. Таможенник сообщил, что готов помочь и привлек к делу работника железной дороги.

Они посадили мужчину в вагон поезда "Киев-Варшава" после того, как пассажиры прошли пограничный контроль. Однако мужчину задержали пограничники.

Суд признал инспектора таможни и железнодорожника виновными в руководстве незаконной переправкой лица через государственную границу, по предварительному сговору и приговорил обоих к 5 годам лишения свободы.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: